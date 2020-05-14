 Найдорожчі українські футболісти прямо зараз. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Лопес заявив про скасування бою з Ломаченком
Сьогодні 10:25 2293 1
Усика запідозрили у тому, що він був завербований спецслужбами РФ
Сьогодні 07:28 4716 7
Динамо готове надати Зорі клубну базу ДЮСШ
Вчора 21:11 1532
Шевченко: Хочу повернутися в Мілан в якості тренера
Вчора 19:46 3030
Серія А відновлює сезон з 13 червня
Вчора 18:55 1811 1
Відновлення УПЛ можуть перенести на 6 червня
Вчора 17:57 2154
Рома розпочала переговори щодо трансферу Мораеса
Вчора 16:12 2604
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків
Вчора 15:59 1895
ВІДЕО. 75 хвилин з Валерієм Лобановським. Одне з останніх інтерв'ю Метра
Вчора 14:56 1136
Команда борця Грицая вже збудувала клітку для бою з Усиком
Вчора 13:51 3532 1
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Найдорожчі українські футболісти прямо зараз
Найдорожчі українські футболісти прямо зараз Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:55 252
Перший європейський кубок в історії Динамо. 45-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків
Перший європейський кубок в історії Динамо. 45-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:02 675
Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема
Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема Valeriy Ruchka
Вчора 17:50 1312 2
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків Андрій Твердохліб
Вчора 15:59 1892
Як правильно відновлюватись після тренувань
Як правильно відновлюватись після тренувань Дима Копий
Вчора 15:02 1039
Тренер, що випередив час. 11 цитат Лобановського
Тренер, що випередив час. 11 цитат Лобановського Valeriy Ruchka
Вчора 12:13 3029
18 років тому помер Валерій Лобановський
18 років тому помер Валерій Лобановський Valeriy Ruchka
Вчора 08:48 3166
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 2 роки тому Ломаченко переміг Лінареса
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 2 роки тому Ломаченко переміг Лінареса Андрій Твердохліб
12.05.2020 21:45 2878
Я повернувся. Майк Тайсон показав свої феноменальні тренування
Я повернувся. Майк Тайсон показав свої феноменальні тренування Valeriy Ruchka
12.05.2020 16:39 1823
Боксер Олександр Усик або той момент, коли виглядаєш гопніком та сцикуном…
Боксер Олександр Усик або той момент, коли виглядаєш гопніком та сцикуном… Valeriy Ruchka
12.05.2020 13:09 3496 12
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Найдорожчі українські футболісти прямо зараз

Сьогодні 12:55 Valeriy Ruchka 256 0
Найдорожчі українські футболісти прямо зараз

Джерело - Чемпіон.

Через вимушену паузу у європейському та і світовому футболі футбольні клуби недоотримають частину запланованих доходів, відповідно більшість клубів, якщо не майже всі будуть змушені скоротити свої трансферні бюджети. 

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