Джерело - Чемпіон.

Через вимушену паузу у європейському та і світовому футболі футбольні клуби недоотримають частину запланованих доходів, відповідно більшість клубів, якщо не майже всі будуть змушені скоротити свої трансферні бюджети.

Відомий сайт Трансфермаркт, який визначає ринкову вартість футболістів відреагував на поточну ситуацію і оновив ціни на футболістів, знизивши їх. Знизилась ринкова вартість і українських гравців, тому у цьому відео я склав найактуальніший рейтинг найдорожчих українських футболістів прямо зараз!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua