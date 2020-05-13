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Як правильно відновлюватись після тренувань

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Як правильно відновлюватись після тренувань

Всім, хто активно займається спортом добре знайоме відчуття втоми. Але мова піде не про біль в м'язах, яка зберігається певний час, а потім проходить. Хронічна втома накопичується поступово. У кожного з нас крім спорту, є ще багато всього, що вимагає нашої участі й уваги, тому потрібно встановити певний баланс між різними справами.

Без фізичних навантажень уявити життя сучасної людини досить складно. Силові тренування, заняття командними видами спорту, фітнес, плавання, регулярні пробіжки та велопрогулянки – все це робить нашу фігуру стрункою та привабливою. До бажаного результату нас наближає не тільки правильно проведене тренування, але й те, як ми проводимо час після нього. 

Розваги для емоційної розрядки

Після напружених занять організм інтенсивно виробляє чимало біохімічних речовин, в тому числі гормон кортизол, який викликає фізичне та емоційне збудження. Він є регулятором вуглеводного обміну, а також бере участь у розвитку стресових ситуацій. Відразу після активних занять не варто займатися вирішенням складних завдань або з'ясовувати відносини з партнерами чи членами родини. Адже цим ви зводите нанівець практично весь позитивний ефект, отриманий від активного виконання різних вправ. Але емоційне збудження не дає розслабитися. Тому потрібно знайти заняття, яке не несе фізичного навантаження, але дозволяє виплеснути емоції назовні. Пропонуємо розглянути такий варіант, як добре знайома нам настільна гра Монополія, замовити яку можна на сайті https://panama.ua/categorys/158951/.

Тим, хто хоче залишитися в рамках спортивної тематики пропонуємо вибрати варіант Футбольну Монополію. Подібне заняття стане захопливою, динамічною розвагою, під час якої ви будете з посмішкою вирішувати складні фінансові питання, легко та впевнено взаємодіяти з партнерами по грі. Також доведеться активувати пам'ять, увагу, логічне мислення. Це допоможе скинути накопичений негатив, відволіктися від буденних проблем, а значить ваші тіло й мозок будуть виділяти ресурси для відновлення, адже екстреної ситуації, для якої їх потрібно зберегти просто не виникло. 

Реальна мета фізичних навантажень полягає в тому, щоб змусити організм залучити й витратити певні ресурси, а потім відновити їх з користю для себе. Багатьом це здається нелогічним, але важливо правильно провести години після тренування бо тільки в такому випадку, воно буде більш результативним. 

Так настільна гра чи якесь інше заняття стане проміжним етапом між періодами активності й відпочинку, який передбачає повну розслаблення – як фізичне, так і інтелектуальне. Отже, розслабляєте м'язи та грайте з задоволенням.

Надмірна втома після занять спортом: основні причини

Важливо розуміти, що стрес – це поняття суб'єктивне. Активне заняття завжди пов'язане з витратою внутрішніх ресурсів, як фізичних так і психоемоційних. Стрес змушує організм працювати в аварійному режимі та вимагає мобілізації для свого відновлення всіх внутрішніх ресурсів, велика частина з яких вже витрачена. Порушення рівноваги викликано різними факторами, які комусь можуть здатися незначними, а у інших викликають бурхливу негативну реакцію. Спробуйте заздалегідь виявити та виключити ті аспекти, які виводять з рівноваги саме вас. Це дозволить отримати максимальну віддачу від тренувань і значно скоротити кількість травм. 

 

Спортивна втома – це звичайне явище, але існує ряд факторів, які здатні значно її посилювати. Професіоналам вони добре відомі, а ось спортсменам-початківцям пропонуємо звернути увагу на такі аспекти:

  • Перевтома. Цей стан виникає через неправильну організацію занять, після занадто сильного навантаження. Виражається в порушенні рівноваги між збудженням і гальмуванням, яке призводить до проблем в роботі кістково-м'язової системи, вегетативних розладів. Перевтома накопичується поступово й виражається відсутністю спортивної результативності, а також виникають і інші проблеми – прискорене серцебиття, задишка, безсоння, підвищена сонливість в денний час.

  • Занадто часті заняття. Перетренування чинить негативний вплив на стан нервової системи. З'являється емоційна нестабільність з частою зміною настрою, схильність до конфліктів, знижується наполегливість у виконанні вправ, характерна підвищена збудливість. При появі таких ознак важливо зменшити навантаження та змінити умови занять. Важливо, щоб ви їх закінчували в задовільному стані, а в окремих ситуаціях тренування можуть бути замінені на активний відпочинок. Відновлення може зайняти цілий місяць, а в складних випадках навіть доведеться приймати ліки. Коли стан організму прийде в норму, протягом 1,5-2 місяців можна поступово збільшувати навантаження.

  • Відсутність вільних днів. Ми часто намагаємося поєднати безліч справ – робота, спорт, вирішення побутових завдань. Обов'язково виберіть дні, коли ви будете вільні від вирішення задач будь-якої складності, щоб прийти на заняття повним сил. Графік занять повинен бути гнучким. Відчуваєте фізичну або моральну втому – спростіть вправи та скоротіть час заняття, а після тренування намагайтесь уникати спілкування з тими, хто постійно знаходить собі проблеми та всюди шукає негатив.

  • Нестача енергії. Поєднання активних занять з низькокалорійною дієтою без спостереження та контролю з боку фахівців стане справжнім стресом для організму. Спортивні завдання залишаться нереалізованими, якщо ваш раціон незбалансований за кількістю жирів, білків і вуглеводів. Також слід враховувати, що при інтенсивних вправах посилюється потовиділення, тому необхідно поповнювати запаси – пити мінеральну воду.

Отже, після того, як тренування закінчене, організму потрібен певний час для відновлення. Тут немає загального рецепта для всіх. Відновлюватися – це значить робити те, що дозволяє відчувати себе спокійно та невимушено. Можливо, це буде перегляд фільму лежачи на дивані, настільна гра або спів в караоке-клубі.

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