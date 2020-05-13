 День народження Динамо Київ. Історія та еволюція емблеми. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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День народження Динамо Київ. Історія та еволюція емблеми

Сьогодні 14:35 Valeriy Ruchka 242 0
День народження Динамо Київ. Історія та еволюція емблеми

Джерело - Чемпіон.

Історія зміни емблеми була досить цікавою. Ще до заснування київського клубу було створено всесоюзне товариство Динамо у 1923 році. Того року свій перший матч провела футбольна команда московського Динамо. Потрібно було створити клубну емблему та форму. Створення емблеми доручили спортсменові та художнику Олександру Борисову. Саме він придумав букву "Д" в ромбі. Також автор запропонував помістити в середину емблеми фігуру футболіста, що біжить до м’яча. Однак такий варіант керівники відхилили. Пізніше вийшов указ, в якому говорилось про те, що літера "Д" повинна вписуватись в ромб під строго певним кутом, з дотриманням техніки письма, яку запропонував автор.

Коли клуб Динамо заснували у Києві, його емблемою став ідентичний ромб з літерою "Д" і основними кольорами – білим і синім.

Перша емблема клубу була незмінною до 1939 року.

Саме в тому році, до 15-річчя товариства Динамо, київську команду було нагороджено орденом Леніна. Зважаючи на цю подію, відбулися незначні зміни в емблемі товариства – у верхньому куті ромба з’явилася червона зірочка, яка символізує нагороду.

Певних змін логотип Динамо зазнав і в 1972 році. Була збережена літера "Д", але вже на фоні прапора радянської України. Зверху з’явився напис – УРСР.

Питання зміни емблеми київського Динамо "піднялось" в 1989 році, уже після створення футбольного клубу. Керівництву хотілося винайти щось нове, тому був оголошений конкурс на найкращий логотип клубу. Пропонувалось чимало ідей, які згодом реалізувались у сувенірній продукції. Також у цей період змінився і колір форми динамівців. З біло-синього на жовто-блакитний. Основою емблеми залишилась літера "Д" ,тільки вже з доданим написом - Київ.

У 1996 році керівництвом клубу було удосконалено емблему: додали 1927 - рік заснування товариства Динамо. Коло, по краях якого була написана повна назва клубу. Також додали жовтий фон.


У 2003 році, коли клуб завоював десятий чемпіонський титул, емблема доповнилась однією зірочкою.

У березні 2007 року, перед святкуванням 80-річчя клубу, навколо емблеми було додано золотий лавровий вінок, біля якого знаходилось число 80.

Проте вже у вересні того ж року до першої зірки була додана ще одна. Вона мала символізувати 13 перемог у чемпіонатах СРСР.



З 2008 року керівництво клубу прибрало вінок та число 80.

Нинішня офіційна емблема Динамо (Київ) представлена в липні 2011 року у вигляді білої переробленої літери "Д" в ромбі синього кольору з білим контуром і з написом Київ внизу. На вершині ромба розташовані дві зірки золотистого кольору, що символізують 26 чемпіонств СРСР та України.

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