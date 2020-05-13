Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Динамо Анатолій Коньков та його дружина очікують на дитину.

Марія, дружина Анатолія Конькова, повідомила в Instagram, що пара очікує на дитину. Марія опублікувала відео, де демонструє свій збільшений живіт.

"Вперше в житті у мене такий ідеальний прес", – дотепно підписала відео красуня.

View this post on Instagram Впервые в жизни у меня такой идеальный пресс💪🏻🥳🤰🏼 #доброеутро A post shared by Mariett Konkova (@marrietka) on May 12, 2020 at 1:32am PDT

Нагадаємо, 70-річний Коньков очолював УАФ у 2012-2015 роках. Основну частину ігрової кар'єри провів у Динамо (1975-1981 роки).

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua