Джерело - Чемпіон.
Колишній гравець Динамо Анатолій Коньков та його дружина очікують на дитину.
Марія, дружина Анатолія Конькова, повідомила в Instagram, що пара очікує на дитину. Марія опублікувала відео, де демонструє свій збільшений живіт.
"Вперше в житті у мене такий ідеальний прес", – дотепно підписала відео красуня.
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Впервые в жизни у меня такой идеальный пресс💪🏻🥳🤰🏼 #доброеутро
Нагадаємо, 70-річний Коньков очолював УАФ у 2012-2015 роках. Основну частину ігрової кар'єри провів у Динамо (1975-1981 роки).
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