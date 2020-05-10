Джерело - Чемпіон.

Арнольд Шварценеггер у своїх соцмережах показав, яких успіхів у гімнастиці він досяг за час карантину.

І людей надихнула його унікальна техніка, бо вона доступна не лише 72-річному екс-губернатору Каліфорнії, але і простим смертним.

Хорошій розтяжці Арні не завадила навіть сигара в зубах, а головний секрет своїх індивідуальних досягнень він приберіг для кінцівки відеоуроку.

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