Динамо спалило траву на стадіоні імені Лобановського

У ФК Динамо Київ вирішили випалити траву на своєму домашньому полі, аби вона краще росла у наступному сезоні.



Про це повідомили на сторінці клубу у Facebook.



У дописі йдеться, що у клубі дотримуються старої-доброї традиції палити сухостій та покладають на цей процес великі сподівання і рекомендують зробити те саме на стадіонах Олімпійський та Арена-Львів.



"Правда ж маячня? Ми теж так думаємо! У такий спосіб ми хочемо привернути увагу до підпалів на полях значно більших за футбольні. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку року в Україні сталося понад 12 тисяч пожеж в екосистемах. Через випалювання сухостою гинуть люди, живцем згоряють тисячі тварин і знищуються кілометри площин. На думку лікарів, наслідки підпалів можуть спричиняти легеневі захворювання, яких усьому світу зараз і так вистачає", - йдеться у дописі.



Також представники клубу закликали українців повідомляти в поліцію про випадки підпалів та відмовитися від пагубної традиції для збереження життя, довкілля та здоров'я власних дітей.



Крім цього до допису прикріпили фото, на яких зображені кадри можливих підпалів.





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