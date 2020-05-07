Харлан потрапила на обкладинку модного журналу

Джерело - Чемпіон.

Українська спортсменка Ольга Харлан з'явилася на обкладинці журналу Elle.

Про це фехтувальниця повідомила у Instagram.

29-річна Харлан прикрасила травневий номер модного глянцю.

"Бути моделлю для Барбі і бути дівчиною з обкладинки для Elle. Люди, розбудіть мене хто-небудь", - написала українка.

За свою кар'єру Ольга Харлан завоювала 4 олімпійські медалі (1 золото, 1 срібло і 2 бронзи), є шестиразовою чемпіонкою світу і восьмиразовою чемпіонкою Європи.

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