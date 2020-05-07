Хто стане президентом УПЛ? - ТаТоТаке

В новому випуску ТаТоТаке ведучі розповіли про кандидатів в президенти УПЛ.

Таймінг випуску

01:41 - Шевченко — фаворит виборів президента УПЛ

09:55 - Топ-10 тренерів в історії УПЛ

17:28 - Чим поганий Ахметов

19:42 - Чому не вийшло у Коваля

21:53 - Чим чемпіонат Польщі крутіше УПЛ

24:09 - Шахтар дарма відпускає Соболя

25:49 - Топ-3 матчі, які ми бачили вживу

29:39 - Де зараз Скаченко і яка трагедія з ним сталась

32:44 - Чергова загадка в рубриці ШоТоТаке

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