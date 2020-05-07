Хто стане президентом УПЛ? - ТаТоТаке

В новому випуску ТаТоТаке ведучі розповіли про кандидатів в президенти УПЛ.
Таймінг випуску
01:41 - Шевченко — фаворит виборів президента УПЛ
09:55 - Топ-10 тренерів в історії УПЛ
17:28 - Чим поганий Ахметов
19:42 - Чому не вийшло у Коваля
21:53 - Чим чемпіонат Польщі крутіше УПЛ
24:09 - Шахтар дарма відпускає Соболя
25:49 - Топ-3 матчі, які ми бачили вживу
29:39 - Де зараз Скаченко і яка трагедія з ним сталась
32:44 - Чергова загадка в рубриці ШоТоТаке
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