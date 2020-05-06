Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 травня, в Україні відзначають День піхоти. Свято встановлено указом Президента України від 19 квітня 2019 року з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.

Український футболіст і волонтер Роман Зозуля привітав усіх причетних до цього свята. Відповідний ролик він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

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