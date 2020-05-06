5 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів

5 років тому лідер Ліонель Мессі забив один з найкращих голів у своїй кар'єрі.

Жертвою аргентинця стала Баварія. У першому півфінальному матчі ЛЧ каталонці знищили німців із рахунком 3:0 на Камп Ноу.

Мессі отримав м'яч на межі офсайду, увійшов у штрафну, де посадив на п'яту точку Боатенга, а потім, бачачи, що Ноєр кидається йому назустріч, м'яким ударом направив м'яч поверх воротаря у сітку воріт.

Цей гол одразу розлетівся на меми

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