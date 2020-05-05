Усик з одного удару нокаутував "диванного експерта"

Джерело - Чемпіон.

Український боксер надважкої ваги Олександр Усик (17-0, 13 КО) записав відео, яке присвячене його критикам.

За сюжетом головний герой - "диванний експерт", який критикує спортсмена перед телевізором, а потім йде в іншу кімнату та опиняється на рингу з Усиком. Боксер відправляє опонента в нокаут.

"Перш, ніж щось сказати, подумайте. Одного разу ви можете увійти не в ті двері", - заявив у відео колишній абсолютний чемпіон світу.

View this post on Instagram 🚪🥊😅 #TeamUsyk A post shared by Usyk Aleksandr (@usykaa) on May 4, 2020 at 12:09pm PDT

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