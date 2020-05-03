Джерело - Чемпіон.

У п’ятій серії Маршрутів збірної завітаємо у містечко Хофдорп, що під Амстердамом - до штаб-кватири FIFPro - міжнародної федерації, що об’єднує аж 63 національних асоціації професійних футболістів і опікується інтересами більш як 65 тисяч гравців-професіоналів!

Тут працює колишній гравець збірної України Євген Левченко, який покаже, як виглядає збірна світу, розповість як FIFPro турбується про професійних гравців, назве три основних характеристики Амстердама, спрогнозує виступ синьо-жовтих на майбутньому Євро, а також поділиться спостереженнями про те, як голландці сприймають збірну України.

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