З'явився трейлер фільму про українських легенд НХЛ

З'явився офіційний трейлер документального фільму про хокеїстів НХЛ з українським корінням UKE - the Untold story of Hockey Legends.

Фільм знятий за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Міністерства культури та інформаційної політики України, а також компанії Meest.

Запланована дата релізу - осінь 2020 року. Автором сценарію став відомий спортивний журналіст Микола Васильков.

"Цю національність у Північній Америці називають Ukrainians або коротко UKE. Часопис щільного проживання даного народу з народами континенту настільки довгий, як сама статистика.

У вузькій спортивній галузі - грі ключкою і шайбою на льоду, яку називають гаківкою, по-американському - гокеєм, існує традиція: заносити прізвища переможців Кубка Стенлі на сам трофей у вигляді інкрустацій. Аналіз переліків таких імен за понад 100 років дав несподіваний результат. Поруч з нащадками британців та французів, що заснували країни США та Канаду, великою за чисельністю йде національність UKE.

Прізвища гравців із українським корінням масово зафіксовані на кільцях срібного призу. Ми візьмемо тріумфаторів різних епох з відверто українськими і відверто не українськими прізвищами, і як у лабораторії перевіримо їхню кров на історичному аналізі. І це - абсолютно невідома історія гокейних легенд.

Герої: Брюс Драйвер, Володимир Грецький, Джері Савчук, Джеф Чикрун, Еді Шах, Ерик Нестеренко, Іван Буцик, Іван Грецький, Келлі Груді, Кен Данейко, Орест Кіндрачук, Руслан Федотенко",- йдеться в описі.