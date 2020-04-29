 Український скульптор створює статую Ломаченка | Блоги | Champion.com.ua
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Український скульптор створює статую Ломаченка
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Український скульптор створює статую Ломаченка

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Український скульптор створює статую Ломаченка

Джерело - Чемпіон.

Український скульптор Сергій Болдов працює над створенням статуї боксера Василя Ломаченка.

Відео Болдов опублікував у Instagram.

Український скульптор часто ділиться проміжними результатами створення статуї чемпіона WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) в легкій вазі (до 61,2 кг) Василя Ломаченка.

Поки невідомо чи працює Сергій Болдов на замовлення боксера.

 
 
 
 
 
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Василий Ломаченко (в процессе)

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