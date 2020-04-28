Топ-5 ожидаемых футбольных трансферов 2020

В ближайшее межсезонье ожидается большое количество громких переходов. Европейские СМИ не исключают, что клубную прописку сменят даже Месси и Роналду. Пришло время ознакомиться с актуальными котировками на трансферы, а прочитав обзор букмекера 1xBet можно сделать выгодные прогнозы.

Садио Мане

В середине апреля издание France Football сообщило, что Садио Мане в ближайшее время покинет "Ливерпуль" по причине конфликта с Юргеном Клоппом. Главным претендентом на подписание лучшего бомбардира АПЛ-2018/19 является мадридский "Реал", вероятность чего букмекеры оценивают выше 25% (коэффициент – 3,74). Не исключено, что сенегалец окажется в "ПСЖ" (6,0) или "Барселоне" (10,0).

Лаутаро Мартинес

В переходе Мартинеса в "Барселону" заинтересованы как игрок, так и руководство каталонского клуба. Коэффициент на этот трансфер – 1,62. Однако помешать сделке может Лионель Месси – ряд СМИ сообщает, что капитан "Барселоны" настаивает на немедленном возвращении Неймара (3,2).

Филипе Коутиньо

Вероятность камбека на "Камп Ноу" другого бразильца – Коутиньо втрое ниже (коэффициент – 9,0). Несмотря на относительно успешный сезон (9 голов и 8 ассистов в 29-ти матчах за "Баварию"), Коутиньо вряд ли останется в Мюнхене – более вероятно возвращение в английскую Премьер-лигу. Еще недавно основным претендентом на бразильца считался "Тоттенхэм" (5,0), но позже появилась информация, что "Челси" готов отдать за Филипе 100 миллионов евро. Сделать ставку на переход Коутиньо в клуб Абрамовича предлагается по коэффициенту 1,83 – для этого можно скачать приложение 1хБет.

Лерой Сане

По такому же коэффициенту (1,83) предлагается поставить на возвращение Лероя Сане в Бундеслигу – в услугах вингера "Манчестер Сити" заинтересована "Бавария". Зимой УЕФА признала нарушение "горожанами" правил финансового фэйр-плей, а значит с некоторыми звездами манкунианцы распрощаются. Помимо ухода Сане, букмекеры также не исключают переход Жезуса в "Ювентус" (2,73).

Поль Погба

В последнее время появилась информация, что в услугах Поля Погба заинтересован "Интер" – представители клуба якобы провели предметную встречу с его агентом Мино Райолой. Однако букмекеры считают, что более вероятен переход француза в "Реал" (2,74) или возвращение в "Ювентус" (4,98).

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua