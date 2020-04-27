Айзея Томас (The Babe-Faced Assasin)

Дворазовий чемпіон НБА. Один раз - кращий гравець фінальної серії. 5 разів виводив свою команду до фіналу Сходу, і тричі - до фіналу НБА

До вчорашнього дня не знав про нелюбов більшості гравців ліги до Детройту кінця 80-х - початку 90-х. Про їх брудні прийоми на майданчику. Але все одно - та команда "Поганих хлопців" двічі поспіль ставала чемпіоном. Все одно круті. Все одно Джордан визнав Айзею Томаса другим в історії розігруючим після Меджика.

Дворазовий чемпіон НБА. Один раз - кращий гравець фінальної серії. 5 разів виводив свою команду до фіналу Сходу, і тричі - до фіналу НБА. Учасник All-Star weekend 1982-1993. Пропустив тільки All-Star 1994, в якому і закінчив кар'єру через розрив ахілу. Мав всі підстави щоб потрапити до Дрім тім на Олімпіаді 1992 в Барселоні. Але Детройт недарма називали поганими хлопцями. Їх не любили в Лізі. І через "протекцію" Берда, Меджика та Джордана Айзею відчепили від складу, взявши Джона Стоктона.

Можливо, це було логічним рішенням, яке стане всім зрозумілим після перегляду фільму "Останній танець". Але це не применшує ролі Айзеї в НБА у 80-х - початку 90-х. Він за більшістю рейтингів експертів входив до топ5 кращих гравців 80-х (Джордан, Джонсон, Берд, Ірвінг, Томас). В деяких інтерпритаціях вищезгадану 5-ку розбавляв Карім Абдул-Джабар. І, що саме цікаво - у багатьох в цих рейтингах Айзея Томас стояв на першому місці!

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