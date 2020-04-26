Джерело - Чемпіон.
Одна з найкрасивіших пар українського футболу Артем та Ганна Кравці більше не є чоловіком і дружиною.
Про це повідомила, уже, ексдружина футболіста.
"Довго думала чи писати цей пост... Ще кілька місяців тому ми з Артемом вирішили розлучитися і взяли паузу, щоб осмислити те, що відбувається. Ситуація не змінилася. Ми залишаємося люблячими батьками для наших малюків, зберігаємо взаємоповагу один до одного, але більше не пара. Прийшло відчуття того, що ми виконали місію в житті один одного! Ми б із задоволенням зберегли це всередині сім'ї, але на жаль, без нас вигадають неіснуючі історії і причини. Усе банально, без сварок і бруду... просто прийшов час піти різними шляхами", - написала дівчина.Посмотреть эту публикацию в Instagram
Долго думала писать ли этот пост... Ещё несколько месяцев назад мы с Артёмом решили расстаться и взяли паузу, чтоб осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась. Мы остаёмся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение к друг другу, но больше не пара. Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга! Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но увы, без нас придумают несуществующие истории и причины) Все банально, без ссор и грязи... просто пришло время пойти разными путями
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