 Зірковий український футболіст став холостяком. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Гол Мессі у ворота Шовковського потрапив до найвеличніших штрафних Барселони
Сьогодні 11:11 1664
34 річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
Сьогодні 12:51 239
Стала відома перша суперниця Світоліної на віртуальному турнірі
Сьогодні 10:26 276
Тренувальні табори НХЛ відкриються 1 червня, - Скотт
Вчора 22:05 1358
5 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою
Вчора 21:53 1909
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 37!
Вчора 21:07 1772
Фото дня. Гравці Динамо відвідали поранених військових
Вчора 18:16 757
Світоліна дізналася суперниць на віртуальному турнірі
Вчора 10:15 1786
UFC 249 відбудеться 9 травня
Вчора 08:58 1767
У Бундеслізі чемпіонат можуть догравати у масках
Вчора 08:44 1822
Блоги
34 річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
34 річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:51 233
Зірковий український футболіст став холостяком
Зірковий український футболіст став холостяком Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:03 849 1
ВІДЕО. Українка дотепно відреагувала на відміну чемпіонату Європи
ВІДЕО. Українка дотепно відреагувала на відміну чемпіонату Європи Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:13 433
ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням
ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:42 1124
Колишні гравці Динамо повторили найкращі голи Ліги чемпіонів
Колишні гравці Динамо повторили найкращі голи Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:55 876 1
5 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою
5 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою Андрій Твердохліб
Вчора 21:53 1907
Один з найкращих важких форвардів в історії: Тіму Данкану - 44!
Один з найкращих важких форвардів в історії: Тіму Данкану - 44! Андрій Твердохліб
Вчора 21:29 388
ВІДЕО. Людина, яка змінила футбол. Легендарному Йогану Кройфу виповнилося б 73!
ВІДЕО. Людина, яка змінила футбол. Легендарному Йогану Кройфу виповнилося б 73! Андрій Твердохліб
Вчора 21:22 435
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 37!
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 37! Андрій Твердохліб
Вчора 21:07 1771
Фото дня. Гравці Динамо відвідали поранених військових
Фото дня. Гравці Динамо відвідали поранених військових Андрій Твердохліб
Вчора 18:16 756
За крок до тріумфу: п'ятисетовий трилер у фіналі Roland-Garros 1999 Медведєв - Агассі
За крок до тріумфу: п'ятисетовий трилер у фіналі Roland-Garros 1999 Медведєв - Агассі Андрій Твердохліб
Вчора 06:47 767 1
Про майбутнє Ярмоленка, матч зірок УПЛ і крутість Першої ліги - ТаТоТаке
Про майбутнє Ярмоленка, матч зірок УПЛ і крутість Першої ліги - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
24.04.2020 21:57 549
Золота колекція. Олександр Усик - Клементе Руссо: фінал Олімпіади в Лондоні. Відео бою
Золота колекція. Олександр Усик - Клементе Руссо: фінал Олімпіади в Лондоні. Відео бою Valeriy Ruchka
24.04.2020 14:35 943
Дівчина дня: еротична фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні
Дівчина дня: еротична фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Андрій Твердохліб
24.04.2020 12:52 6126
Алієви проти Мандзюків: змагання колишніх гравців Динамо
Алієви проти Мандзюків: змагання колишніх гравців Динамо Valeriy Ruchka
24.04.2020 11:59 673
Жорстокі масові бійки і індивідуальні кулачні бої: Найкращі сутички в УХЛ
Жорстокі масові бійки і індивідуальні кулачні бої: Найкращі сутички в УХЛ Valeriy Ruchka
23.04.2020 20:42 580
Найкращі голи гравців Динамо після штрафних ударів. Частина третя
Найкращі голи гравців Динамо після штрафних ударів. Частина третя Valeriy Ruchka
23.04.2020 19:42 570
Папа Інгульця. Надзвичайно відверте інтерв'ю Олександра Поворознюка
Папа Інгульця. Надзвичайно відверте інтерв'ю Олександра Поворознюка Valeriy Ruchka
23.04.2020 14:23 499 2
Колишній захисник Динамо показав травму, через яку він завершив кар'єру
Колишній захисник Динамо показав травму, через яку він завершив кар'єру Valeriy Ruchka
23.04.2020 13:44 9696
Дівчина дня: еротична фотосесія українки, яка зробила собі більше 10 пластичних операцій
Дівчина дня: еротична фотосесія українки, яка зробила собі більше 10 пластичних операцій Андрій Твердохліб
23.04.2020 10:19 4453 10
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:13 Футбол Гравець збірної України підтвердив розлучення із дружиною 1024 1
12:54 Футбол Марадона назвав головну помилку Роналдінью 612
12:51 Блог 34 річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 239
12:38 Футбол Миколенку і Попову ще рано в Європу - Лєднєв 442
12:13 Футбол Мессі вшанував пам'ять колишнього тренера Барселони 573
12:03 Блог Зірковий український футболіст став холостяком 859 1
11:50 Футбол Уткін: Україна не виграє Євро, за жодних обставин 637 1
11:40 Футбол Шахтар підтвердив зацікавленість до хавбека аргентинського гранда 606
11:25 Баскетбол НБА дозволить командам відкрити тренувальні бази 600
11:13 Блог ВІДЕО. Українка дотепно відреагувала на відміну чемпіонату Європи 438
11:11 Футбол Гол Мессі у ворота Шовковського потрапив до найвеличніших штрафних Барселони 1664
10:51 Футбол Городея - БАТЕ 0:2. Відеоогляд матчу 699
10:42 Блог ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням 1129
10:26 Теніс Стала відома перша суперниця Світоліної на віртуальному турнірі 276
10:07 Інше Коронавірус: Ситуація в Україні і світі на 26 квітня 28142
09:55 Футбол Динамо Брест - Шахтар Солігорськ 0:2. Відеоогляд матчу 1555
09:45 Бокс Золота колекція. Василь Ломаченко - Сан Чул Хан: фінал Олімпіди в Лондоні 1338
09:26 RunNews Біль у боці під час бігу: що це і як уникнути 1362
09:10 Футбол Шевченко розповів, чи поєднуватиме роботу в клубі та збірній України 1838
08:55 Блог Колишні гравці Динамо повторили найкращі голи Ліги чемпіонів 877 1
08:45 Навколо спорту Що почитати на карантині: 7 автобіографій спортсменів 259
08:25 RunNews Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 30 1260
08:10 Футбол Маршрутами збірної на Євро. Частина 4 1229
25 Квітня 2020
23:42 ММА Батько Хабіба здав тест на коронавірус 1262
23:27 Футбол ПСЖ не збирається вести переговори щодо продажу Неймара до вересня 1417

Зірковий український футболіст став холостяком

Сьогодні 12:03 Андрій Твердохліб 859 1
Зірковий український футболіст став холостяком

Джерело - Чемпіон.

Одна з найкрасивіших пар українського футболу Артем та Ганна Кравці більше не є чоловіком і дружиною.

Про це повідомила, уже, ексдружина футболіста.

"Довго думала чи писати цей пост... Ще кілька місяців тому ми з Артемом вирішили розлучитися і взяли паузу, щоб осмислити те, що відбувається. Ситуація не змінилася. Ми залишаємося люблячими батьками для наших малюків, зберігаємо взаємоповагу один до одного, але більше не пара. Прийшло відчуття того, що ми виконали місію в житті один одного! Ми б із задоволенням зберегли це всередині сім'ї, але на жаль, без нас вигадають неіснуючі історії і причини. Усе банально, без сварок і бруду... просто прийшов час піти різними шляхами", - написала дівчина.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долго думала писать ли этот пост... Ещё несколько месяцев назад мы с Артёмом решили расстаться и взяли паузу, чтоб осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась. Мы остаёмся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение к друг другу, но больше не пара. Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга! Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но увы, без нас придумают несуществующие истории и причины) Все банально, без ссор и грязи... просто пришло время пойти разными путями

Публикация от Anna Kravets♠️ (@annakravets_)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()