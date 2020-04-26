Джерело - Чемпіон.

Одна з найкрасивіших пар українського футболу Артем та Ганна Кравці більше не є чоловіком і дружиною.

Про це повідомила, уже, ексдружина футболіста.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua