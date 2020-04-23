Колишні гравець Шахтаря перегнав карт

Джерело - Чемпіон.
Колишній вінгер донецького Шахтаря Дуглас Коста, який нині виступає за туринський Ювентус, виявився швидшим за карт у спринтерському забігу.
29-річний футболіст опублікував у Instagram відео, на якому він і його дружина влаштували змагання.
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@douglascosta vs @nathaliafelix Essa semana to imbatível fiiiii 🤪 ⚡️ • You are next -> @charles_leclerc 🏎
Пара спробувала з'ясувати, хто виявиться швидшим - Коста чи його дружина Наталія Фелікс на карті.
У ролику видно, що бразильський футболіст виграв старт, що дозволило йому на фініші опинитися першим.
Коста виступав за Шахтар у період з 2010 по 2015 роки. Всього за донецький клуб він зіграв 202 матчі і забив 38 м'ячів.
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