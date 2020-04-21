Майк Тайсон підтримав Шарія. Але це не точно

Анатолій Шарій виклав відео з привітом до нього і підтримкою від Майка Тайсона.

"Хей, це Майк Тайсон. І я хотів би звернутися до Анатолія. Сподіваюся, що я правильно це сказав. Я чув, що ти видатний і безстрашний блогер. Продовжуй намагатися – і прийдуть результати. Завжди вибирай правильний шлях. Добре? Удачі, бережи себе", — сказав Тайсон у відео.

Як стверджує блогер Сергій Стерненко, відео куплене на сайті Cameo, а лого сервісу – обрізане. Шарій же в своєму відео на Youtube стверджує, що отримав підтримку з Голлівуду і навіть запрошення відвідати США і поспілкуватися.

Cameo – платформа, де відомі люди записують підписникам звернення за гроші. У Майка Тайсона є там акаунт, де на одному з відео боксер одягнений в ідентичний одяг і сидить в тому ж місці, що і в зверненні до Шарія.

Вартість повідомлення від Тайсона на сайті Cameo – 500 доларів. За правилами платформи, знаменитість сама визначає вміст послань, маючи можливість відмовитися від неналежних повідомлень.

Стерненко також заявив, що Шарій раніше купував таке відео у мотиваційного оратора Ніка Вуйчича.