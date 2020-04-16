Британський боксер зганьбився під час відеоуроку

Британський боксер Сем Максвелл (13–0, 11 KO) поставив сам собі фінгал під оком під час тренування, коли записував відео з онлайн-уроком боксу для Instagram.

Невдало виконавши аперкот, Максвелл курйозно вдарив себе по обличчю.

Боксер написав: "Відеоуроки Суперсема скасовані до подальшого повідомлення. Перепрошую, я повернуся сильнішим".

Але пізніше боксер повідомив, що це фейк.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua