Британський боксер зганьбився під час відеоуроку

Британський боксер Сем Максвелл (13–0, 11 KO) поставив сам собі фінгал під оком під час тренування, коли записував відео з онлайн-уроком боксу для Instagram.
Невдало виконавши аперкот, Максвелл курйозно вдарив себе по обличчю.
Боксер написав: "Відеоуроки Суперсема скасовані до подальшого повідомлення. Перепрошую, я повернуся сильнішим".
Але пізніше боксер повідомив, що це фейк.
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This is to address all the fake news circulating! Thank you to all my brother's for joining the fight against fake news! Don't believe everything you see 🤣😅 @bbcsport @ladbible @dailymail @espnuk @worldboxingnews @ceemax90 @kodydavies @ekow.essuman @sean1mc @iamfalconwaseem @tyrone_mc_kenna @phil_harding @mccraemma @mtkglobal @frank_warren_official #keepbritainlaughing #stayhome #staysafe #fakenews #blackeyechallenge #punch #ko
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