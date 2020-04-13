Рік тому Ломаченко нокаутував Кроллу

Джерело - Чемпіон.

12-го квітня 2019-го року відбувся поєдинок, в якому український боксер Василь Ломаченко (12-1) зустрівся з британцем Ентоні Кроллою (36-6-3).

Бій пройшов в Лос-Анджелесі. Ломаченко захищав титули за версіями WBA Super, WBO і журналу The Ring.

Актуально: Феноменальний нокаут Ломаченка зсередини рингу

Перші два раунди бійці придивлялися один до одного. У третьому раунді рефері відрахував Кроллі "стоячий" нокдаун після декількох жорстких комбінацій від Ломаченка. А вже в четвертому раунді Василь нокаутував свого опонента, потужно влучивши по ньому правим хуком.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua