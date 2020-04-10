Джерело - Обозрєватєль.

Український боксер Олександр Усик повинен бути позбавлений громадянства після того, як він засудив декомунізацію в країні, а також виправдав росіян за те, що відбувається в Криму і на Донбасі.

Таку думку на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter висловив відомий блогер Кримський бандерівець.

"Усик мило поговорив з Бондаренко. Сказав, що він у захваті від Лукашенка, на що Бондаренко сказала, що не питатиме його про Путіна, оскільки йому ще кар'єру в Україні продовжувати – пореготали. Вважають, що війну треба зупинити, "визнавши нарешті, що це внутрішній конфлікт". Крим пофіг чий. Тварюки, просто тварюки, без совісті, без Батьківщини, без честі. Ось таких треба саджати, позбавляти громадянства, вони не менше зло, аніж російські війська на нашій землі", – прокоментував він інтерв'ю Усика YouTube-каналу "Ехо Києва".

Усик мило побеседовал с Бондаренко.Сказал,что тащится от Лукашенко, на что Бондаренко сказала, что не будет спрашивать его о путине,т.к.ему еще карьеру в Украине продолжать - похихикали.Считают,что войну надо остановить,"признав наконец,что это внутренний конфликт".Крым пофиг чей pic.twitter.com/GJ7UzjrPPY — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) April 9, 2020

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