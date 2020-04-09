 Роналдіньо перебуває під домашнім арештом в розкішному готелі з п'ятизірковим сервісом | Блоги | Champion.com.ua
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Роналдіньо перебуває під домашнім арештом в розкішному готелі з п'ятизірковим сервісом

Сьогодні 12:08 Valeriy Ruchka 516 0
Роналдіньо перебуває під домашнім арештом в розкішному готелі з п'ятизірковим сервісом

Роналдіньо через 32 доби відпустили з в'язниці в Асунсьйоні, куди він потрапив через підроблені документи разом зі своїм братом.

Після внесеної застави в розмірі 1,6 мільйона доларів, легендарного бразильця відпустили під домашній арешт. Тепер колишній футболіст з братом будуть проживати в готелі під охороною поліції.

Як повідомляє The Sun, 40-річний Роналдіньо буде знаходиться в шикарному готелі Palmaroga в Асунсьйоні. Тут в його розпорядженні президентський номер люкс, цілодобове обслуговування номерів, басейн на даху будівлі, коктейлі в барі, тренажерний зал і інше.   

Через коронавірус частина цих сервісів може бути недоступною, але зручне ліжко і ванна з гідромасажем йому точно забезпечені.

Зараз вартість номера складає близько 100 євро за добу через пандемію, але в звичайний час за нього платять в два-три рази дорожче.

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