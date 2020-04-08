Золота колекція. Василь Ломаченко - Хосе Рамірес: дебют у професіоналах. Відео бою

Джерело - Чемпіон.

Ми вже звикли до перемог Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) Проте українець провів в професіоналах лише 15 боїв і за цей час встиг стати чемпіоном в трьох вагових категоріях, максимально близько підійшов до звання абсолютного чемпіона і при цьому ще один бій програв.

Свій останній бій не в професіоналах Ломаченко провів 10 травня 2013 року в фіналі сезону WSB. Він свій поєдинок, звичайно ж, виграв, але через спірне суддівство Українські Отамани поступилися.

Втім, через півтора місяці Ломаченко підписав професійний контракт з промоутерською компанією Top Rank і міг починати підготовку до дебютного поєдинку. У разі вдалого старту, наступний крок - чемпіонський бій. Українець вимагав його вже в першій зустрічі в професіоналах, але навіть Боб Арум не міг організувати подібного.

Спочатку суперником Ломаченка повинен був стати Джонатан Окедо, але пуерториканець відмовився через проблеми зі здоров'ям і ... занадто маленького гонорару. У підсумку, українцеві швидко підібрали нового опонента і він дебютував в професіоналах зустріччю з Хосе Раміресом.

Мексиканець за цей бій отримав 25 тисяч доларів, в Ломаченко - 100 тисяч. Якщо Окедо пропонували щось подібне, то його відмову можна зрозуміти.

12 жовтня 2013 року

Василь Ломаченко - Хосе Рамірес

Перемога Ломаченка (нокаут у 4 раунді)

"Насправді, у мене було завдання боксувати всі десять раундів - щоб під час свого дебюту відчути всю дистанцію в професійному боксі. Але трохи не вийшло - рука якось сама вилетіла ",- сказав Ломаченко після бою

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