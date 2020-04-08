Віталій Кличко став головним героєм гри

Київ проти Корони – так називається гра, що з`явилася у Telegram каналі "поКлич", в якій українці змагаються за призи у війні з коронавірусом.

Участь у грі може взяти кожен охочий. Для цього лише треба перейти за посиланням у Telegram каналі “поКлич”: Грати в “Київ проти Корони”

Ігровий процес : гравцям потрібно знищувати вірус, та захищати стінку імунітету, щоб перемогти – треба знищити 5 пандемій. Як повідомляється у Telegram каналі “поКлич” кращих за тиждень чекає подарунок.

Гру створено українськими розробниками – спільнотою “Вільне покоління FreeGen (Free Ganeration)”. Творці гри розраховують на гарний настрій громадян України, що знаходяться вдома під час епідемії коронавірусу.

Війна з коронавірусом іде за допомогою жовто-блакитної боксерської перчатки з тризубом, що рухається як маятник, та при натисканні на екран смартфону б`є коронавірус.

Гравців та киян розважує присутність у грі позитивного персонажа, що символізує мера міста Київ Віталія Кличко з медичною маскою з вже відомим написом “#ДоситьШастать” та його відомими мемами, такими як: “Коли-небудь настане завтра, але не сьогодні…” та “Один в полі не двоє…”.

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