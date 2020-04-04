Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, наш сайт опублікував інтерв'ю з ексгравцем збірної України та київського Динамо - Сергієм Скаченком.

Саме Скаченко забив один з голів і став одним з героїв матчу відбіркового турніру до Євро-2000 Україна - Росія, який відбувся 5 вересня, 1998 року на НСК Олімпійський. Нагадаємо, що збірна України перемогла в тому матчі - 3:2. Голи за синьо-жовтих, крім скаченка, забивали Сергій Попов і Сергій Ребров з пенальті.

Сергій Скаченко: Перемога над Росією для мене – особлива

До вашої уваги запис повного матчу Україна - Росія онлайн.

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