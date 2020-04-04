Джерело - jetsetter.
У межах спільного спецпроєкту JS та Національного олімпійського комітету України журналісти поїхали до Одеси, де зустрілися з Анжелікою Терлюгою, видатною українською каратисткою, яку двічі визнавали найкращою спортсменкою країни.
Журналісти видання дізналися: як проходять її будні, чим вона займається у вільний час та ким із колег захоплюється.
Також Анжеліка взала участь у тематичній фотосесії, яка відображає день чемпіонки.
Ранок:
Прогулянка біля моря:
Обід з подругою:
Догляд за тілом та відновлювальні процедури:
Активний відпочинок:
Вечірнє тренування:
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