Джерело - jetsetter.

У межах спільного спецпроєкту JS та Національного олімпійського комітету України журналісти поїхали до Одеси, де зустрілися з Анжелікою Терлюгою, видатною українською каратисткою, яку двічі визнавали найкращою спортсменкою країни.

Журналісти видання дізналися: як проходять її будні, чим вона займається у вільний час та ким із колег захоплюється.

Також Анжеліка взала участь у тематичній фотосесії, яка відображає день чемпіонки.

Ранок:

Прогулянка біля моря:

Обід з подругою:

Догляд за тілом та відновлювальні процедури:

Активний відпочинок:

Вечірнє тренування:

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