Перша ракетка України Сергій Стаховський у своєму Twitter-акаунті звернувся до генерального директора Tesla Ілона Маска з проханням допомогти Україні перемогти пандемію коронавірусу.

Річ у тому, що Маск повідомив, що Tesla має в розпорядженні апарати ШВЛ і готова переслати їх охочим по всьому світу.

"Шановний пане Маск, ситуація в Україні стане катастрофічною за дуже короткий період часу. Я хотів би попросити вас розглянути будь-яку медичну допомогу для моєї країни. Уляна Супрун чесно розпорядиться цим. Дуже дякую за ваші вчинки ", - написав тенісист.

Раніше з подібним проханням звернулася і ексочільниця МОЗ Уляна Супрун.

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