Джерело - Чемпіон.

Екс-чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) в онлайн-режимі в черговий раз поспілкувався з відомим своєю проросійською позицією блогером Анатолієм Шаріем і навіть досяг з ним домовленостей з деяких питань.

Про це сам Шарий повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Поспілкувалися з Сашком з приводу того, як ще можна допомогти людям похилого віку на непідконтрольній і найбільш нужденним на підконтрольній. Придумали дещо. Реально, нам потрібно бути разом, щоб перемогти цю проблему", - написав Шарій.

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