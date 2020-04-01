Джерело - Чемпіон.
Лідер світового рейтингу Новак Джокович під час карантину намагається не втрачати форму і тренується навіть вдома.
І хоча у вітальні Ноле простір обмежений, а грає серб звичайної сковорідкою, він все одно доводить, що є найкращим тенісистом світу.
"Змагання ніколи не припиняються", - написав Джокович в Instagram.
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Competition never stops 💪🏼😂 #tennisathome🎾🏠 Такмичење није престало 😂
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