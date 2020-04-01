Джерело - Чемпіон.

Лідер світового рейтингу Новак Джокович під час карантину намагається не втрачати форму і тренується навіть вдома.

І хоча у вітальні Ноле простір обмежений, а грає серб звичайної сковорідкою, він все одно доводить, що є найкращим тенісистом світу.

"Змагання ніколи не припиняються", - написав Джокович в Instagram.

View this post on Instagram Competition never stops 💪🏼😂 #tennisathome🎾🏠 Такмичење није престало 😂 A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) on Mar 31, 2020 at 1:41pm PDT

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua