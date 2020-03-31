Багато хворих і померлих - Володимир Кличко записав звернення до українців

Український боксер Володимир Кличко записав відеозвернення до співвітчизників, в якому розповів про пандемію коронавірусу в США.

"Друзі, в нинішній кризі та виклику, що проходить практично весь світ, є головний і простий принцип: "Якщо ти вдома, значить ти захищений". Сьогодні перебуваю за межами України (у США - прим.) і, на жаль, змушений залишитися тут. Але подумки я з вами, на батьківщині. Сьогодні складна ситуація в усьому світі, а особливо в США. Вірус поширюється і бурхає з величезної прогресією. Прийняті строгі обмежувальні заходи, багато хворих і, на жаль, багато померлих. Їх кількість зростає щодня. Тут, навіть тут, при такій кількості хворих не вистачає елементарного: масок, засобів захисту та лікарняних ліжок. У Нью-Йорку, наприклад, сьогодні у центральному парку розгорнули польовий госпіталь"

Боксер сказав, що не хоче бачити пандемію в такому масштабі в Україні

"Я не хочу, щоб Україну біда торкнулася в такому масштабі. І перше, що нам всім потрібно дотримуватися - елементарне: застереження та обмеження. Бережіть себе, залишайтеся вдома і повірте: жодна зустріч не варта того, щоб бути кинутими на ваги життя. Будьте здорові".

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