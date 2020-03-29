Легендарний український боксер Володимир Кличко запустив челендж на честь свого 44-річчя.

"Друзі, дякую за всі ваші щедрі привітання з днем народження! Давайте продовжувати разом! Чи можете ви зробити стільки віджимань, скільки вам років? Наприклад, мені зараз 44 роки, і я можу це зробити. А ти можеш?", - зазначив Кличко-молодший у Facebook.