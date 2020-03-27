Брітні Спірс "побила" світовий рекорд Усейна Болта

Відома співачка Брітні Спірс написала в Instagram, що пробігла 100 метрів за 5,97 секунди. Це на 4 секунди швидше, ніж світовий рекорд Усейна Болта, який у 2009 році пробіг аналогічну дистанцію за 9,58 секунд.

"Вперше пробігла за 5 секунд! Вся фішка в тому, щоб подолати свій страх і постаратися на початку. Я зробила це, і пробігла за 5 секунд. Зазвичай пробігаю за 6 або 7 секунд. З першої спроби - за 9 ... А тепер я зробила це! Дистанція - 100 метрів! " - написала 38-річна співачка

Зараз хвалькуватий пост Брітні вже видалений з соціальної мережі, але фанати встигли перетворити його в мем.

Спірс, в свою чергу, спробувала перетворити свою невинну брехню жартом.

"Очевидно, я жартувала, що пробігла 100 метрів за 5,97 секунди ... Світовий рекорд утримує Усейн Болт, він становить 9,58 секунди ... але вам краще повірити, що я поб'ю світовий рекорд!" - написала співачка.

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