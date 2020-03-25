Легендарному Василю Рацу - 58!

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 березня, свій День народження відзначає знаменитий півзахисник київського Динамо 80-х Василь Рац.

Його ім'я золотими літерами вписано в історію клубу. Уродженець села Фанчиково Закарпатської області, Василь Рац виступав за Динамо з 1981 по 1990 роки, ставши у складі "біло-синіх" триразовим чемпіоном СРСР, триразовим володарем Кубка СРСР, володарем Кубка Кубків (1986). У складі збірної СРСР Рац став віце-чемпіоном Європи (1988).

Також Рац виступав за Еспаньйол (1989) та Ференцварош (1991—1992).

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