ТОП-5 найцікавіших фактів про Володимира Кличка

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 березня легендарний український боксер Володимир Кличко святкує своє день народження.
Чемпіону виповнилося 44 роки.
Актуально: Володимиру Кличку - 44! Найкращі нокаути українця
На честь дня народження Володимира ми підготували ТОП-5 найцікавіших фактів про нього.
Факт №1
Виходив у ринг під композицію Can not Stop американської рок-групи Red Hot Chili Peppers.
Факт №2
У 2013 році Володимир Кличко за тривалістю чемпіонства випередив Ларрі Голмса, який домінував у кінці 1970-х - середині 1980-х років, і посів друге місце, поступаючись лише легендарному Джо Луїсу, протримавшись на троні 11 років, 8 місяців і 8 днів.
Факт №3
У травні 2009 року Володимир Кличко знявся в головній ролі в кліпі відомого рок-музиканта Кріса Корнелла Part Of Me.
Факт №4
Разом з братом і Сильвестром Сталлоне продюсував мюзикл Роккі.
Факт №5
На честь братів Кличків названий астероїд № 212723, відкритий 14 вересня 2007 року в Андрушівській астрономічної обсерваторії.
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