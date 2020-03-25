ТОП-5 найцікавіших фактів про Володимира Кличка

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 березня легендарний український боксер Володимир Кличко святкує своє день народження.

Чемпіону виповнилося 44 роки.

Актуально: Володимиру Кличку - 44! Найкращі нокаути українця

На честь дня народження Володимира ми підготували ТОП-5 найцікавіших фактів про нього.

Факт №1

Виходив у ринг під композицію Can not Stop американської рок-групи Red Hot Chili Peppers.

Факт №2

У 2013 році Володимир Кличко за тривалістю чемпіонства випередив Ларрі Голмса, який домінував у кінці 1970-х - середині 1980-х років, і посів друге місце, поступаючись лише легендарному Джо Луїсу, протримавшись на троні 11 років, 8 місяців і 8 днів.

Факт №3

У травні 2009 року Володимир Кличко знявся в головній ролі в кліпі відомого рок-музиканта Кріса Корнелла Part Of Me.

Факт №4

Разом з братом і Сильвестром Сталлоне продюсував мюзикл Роккі.

Факт №5

На честь братів Кличків названий астероїд № 212723, відкритий 14 вересня 2007 року в Андрушівській астрономічної обсерваторії.

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