Моурінью став волонтером у Лондоні

Тренер англійського футбольного клубу Тоттенгем Жозе Моурінью влаштувався волонтером у Лондоні та розносить товари першої необхідності людям похилого віку.

Про це повідомив журналіст Sky Sports Майл Брідж у twitter.

Португальський тренер став волонтером в благодійній організації Age UK, що спеціалізується на допомозі людям похилого віку.

Під час карантину Моурінью розносить пенсіонерам предмети першої необхідності в Енфілді – одному з районів Лондона.

My place of birth, Enfield had an extra helper for @age_uk today. Delivering essential goods to the elderly. Nice one, Jose. #THFC pic.twitter.com/fYSxTIOOoK