Моурінью став волонтером у Лондоні

Джерело - Чемпіон.

Тренер англійського футбольного клубу Тоттенгем Жозе Моурінью влаштувався волонтером у Лондоні та розносить товари першої необхідності людям похилого віку.

Про це повідомив журналіст Sky Sports Майл Брідж у twitter.

Португальський тренер став волонтером в благодійній організації Age UK, що спеціалізується на допомозі людям похилого віку.

Під час карантину Моурінью розносить пенсіонерам предмети першої необхідності в Енфілді – одному з районів Лондона.

My place of birth, Enfield had an extra helper for @age_uk today. Delivering essential goods to the elderly. Nice one, Jose. #THFC pic.twitter.com/fYSxTIOOoK — Michael Bridge (@MichaelBridge_) March 23, 2020

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