Джерело - Чемпіон.

Поки увесь світ захопила пандемія коронавірусу, Влада Седан і Олександр Зінченко проводять футбольні тренування.

"Коли мій крос кращий за його", - підписала відео Седан.

У Влади досить непогано виходить.

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