 Влада Седан і Олександр Зінченко тренуються під час карантину. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Влада Седан і Олександр Зінченко тренуються під час карантину

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Влада Седан і Олександр Зінченко тренуються під час карантину

Джерело - Чемпіон.

Поки увесь світ захопила пандемія коронавірусу, Влада Седан і Олександр Зінченко проводять футбольні тренування.

"Коли мій крос кращий за його", - підписала відео Седан.

У Влади досить непогано виходить.

 
 
 
 
 
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Your face when my crosses better than his 🤭 P.S. Can anyone help me to find a better striker than this guy @zinchenko_96 #tbt #stayathome

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

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