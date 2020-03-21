Джерело - Чемпіон.
Поки увесь світ захопила пандемія коронавірусу, Влада Седан і Олександр Зінченко проводять футбольні тренування.
"Коли мій крос кращий за його", - підписала відео Седан.
У Влади досить непогано виходить.
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Your face when my crosses better than his 🤭 P.S. Can anyone help me to find a better striker than this guy @zinchenko_96 #tbt #stayathome
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