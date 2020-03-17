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Чем опасен азарт и что с этим делать

Сьогодні 14:33 Дима Копий 131 0
Азарт – самое неоднозначное явление в человеческой природе

Азарт – самое  неоднозначное явление в человеческой природе. Это чувство необходимо жизненно необходимо каждому человеку. Вся проблема азарта заключается в том, что его дозу нужно контролировать. В основном это касается азартных игр. Если просто сразиться с приятелем в игру на ПК или сыграть в карты, это будет умеренной дозой азарта. Но если же сутки напролет просиживать в казино или за компьютерными играми, здесь понадобиться помощь специалиста.



Какие положительные стороны азарта

К удивлению, чувство азарта может быть не просто необходимым человеку, с его помощью многие люди добивались немыслимых высот. Ведь, когда человек контролирует азарт, это чувство может помочь в следующих жизненных сферах:

  • в продвижении по карьерной лестнице;

  • в процессе налаживания межличностных отношений;

  • в разрешении споров;

  • в знакомствах.

Синонимами чувства азарта являются: запальчивость, увлечение, горячность. Если с умом контролировать эти чувства, они помогут стать более уверенным в себе человеком, прагматичным, устойчивым к стрессам.

Чем опасен азарт и что с этим делать

Не контролируя такое сильное чувство, как азарт, человек может существенно навредить себе. Причем затронуть стороны, как личной жизни, так и жизни членов своей семьи. Даже если прочесть Золотой кубок отзывы, можно сделать вывод, что азартным игрокам присуще некое эмоциональное возбуждение. Ведь когда человек увлечен игрой, процессом победы или заработка на игре, он быстро привыкает к этому чувству. Это становится некой имитацией жизни у каждого заядлого игрока.

Избавиться от такой зависимости бывает крайне тяжело. Тем более, что в современном мире рекламы и спортивных состязаний, раздражители для игроманов присутствуют на каждом шагу.

Чтобы не стать зависимым от азартных или компьютерных игр, психологи рекомендуют находить другие хобби. К примеру, занятия на спортивной площадке или прогулки в парке могут cтать отличной альтернативой рядовой игре в онлайн-казино. Хотя, если сильно хочется сыграть, лучше себя не сдерживать. 

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