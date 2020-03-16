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100 тисяч долалів від російського голкіпера: гравці НХЛ і НБА жертвують кошти для персоналу арен

Сьогодні 18:53 Valeriy Ruchka 311 0
100 тисяч долалів від російського голкіпера: гравці НХЛ і НБА жертвують кошти для персоналу арен

Джерело - Чемпіон.

Призупинення сезону НБА і НХЛ через коронавірус впливає лише на гравців та вболівальників, воно має значний вплив на оплату тисяч працівників на баскетбольних і хокейних майданчиках по всій країні. І деякі клуби відмовилися оплачувати заробітну плату робітникам у дні карантину. Проте гравці вирішили допомогти.

НХЛ

Власники Калгарі не стали компенсувати робочим домашньої арени клубу Saddledome фінансові втрати від паузи під час чемпіонату НХЛ, і за справу взялися гравці. Сем Беннетт, Ті Джей Броді, Марк Джіордано, Мілан Лучич і Зак Ріналдо за пару годин зібрали 22 тисяч.

Голкіпер Флориди Сергій Бобровський пожертвував 100 тисяч доларів співробітникам домашньої арени клубу, які через ситуацію з поширенням пандемії коронавірусу і зупинки сезону НХЛ, змушені працювати неповний день. Гроші, які передасть російський воротар, підуть на зарплати персоналу, щоб компенсувати їм фінансові втрати через простій стадіону.

Власники Нью-Джерсі Джош Гарріс і Девід Блітцер повідомили, що будуть оплачувати роботу працівників домашньої арени команди Prudential Center, попри зупинку сезону НХЛ.

"Співробітники - це сім'я. У цей час важливо об'єднатися і підтримувати один одного ", - йдеться в повідомленні функціонерів.

Гроші збирають і в Бостоні: Маршанд, Раск, Пастрняк, Крейчі і Макевой скинулись по тисячі доларів.

НБА

Всі гравці Мілуокі виявили бажання допомогти співробітникам арени Fiserv Forum, на яких може позначитися припинення сезону в НБА.

Раніше лідери Бакс Янніс Адетокумбо і Кріс Міддлтон публічно заявляли, що виділять по 100 тисяч доларів на оплату праці співробітників арени. Решта гравців команди вирішили підтримати цю ініціативу.

"Це більше, ніж баскетбол! І в цей важкий час я хочу допомогти людям, які роблять моє життя, життя моєї родини та моїх товаришів по команді легшим. Я та моя родина зобов’язуємось пожертвувати 100 000 доларів співробітникам Fiserv Forum. Ми можемо пройти це разом!",- написав Адетокумбо.

У своєму повідомленні в Instagram Зайон Вільямсон, гравець Нового Орлеана, заявив, що він виплатить зарплати працівникам Центру Smoothie King протягом наступних 30 днів.

"Це люди, які роблять наші ігри можливими, створюючи ідеальне середовище для наших шанувальників та всіх учасників організації", -йдеться у дописі Вільямсона. 

Блейк Гріффін, форвард Detroit Pistons, підтвердив у Twitter, що він пожертвував 100 000 доларів персоналу Little Caesars Arena.

Гравець Юти Руді Гоберт, інфікований коронавірусом, передав 200 000 доларів у фонд допомоги працівникам Vivint Smart Home Arena. Крім того, він дав по 100 000 доларів США  соціальним службам, пов’язаним з коронавірусом в штаті Юта та Оклахома-Сіті, плюс 100 000 євро (приблизно 111 000 доларів) для допомоги на коронавірус у рідній Франції.

"Ці пожертви - це невеликий знак, який показує мою вдячність та підтримку всім постраждалим і є першим із багатьох кроків, які я буду робити, щоб спробувати досягти позитивних змін.", - зазначив Гобер у повідомленні.

Golden State Warriors оголосив, що власники, гравці та тренери внесуть 1 мільйон доларів у фонд допомоги в стихійних лихах для працівників Chase Center.

Інші команди, такі як Клівленд та Атланта, здають гроші для працівників на аренах.

Пожертви від гравців та команд надійшли після того, як власник Dallas Mavericks Марк Кубан оголосив, що розпочав розробляти програму для фінансової підтримки працівників арени.

"Я звернувся до людей з арени та до наших людей у Mavs, щоб дізнатися, скільки коштуватиме підтримка, фінансова підтримка, людей, які не зможуть прийти на роботу. Їм платять за годину, і це було їх джерелом доходу. Отже, ми будемо розробляти програму щоб їм допомогти."

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