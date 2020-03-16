 Грішний раб я твій - Усик опублікував релігійний вірш. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Грішний раб я твій - Усик опублікував релігійний вірш

Сьогодні 16:35 Valeriy Ruchka 388 0
Грішний раб я твій - Усик опублікував релігійний вірш
Український боксер Олександр Усик поділився з уболівальниками віршем про ворогів, Бога і життєву дорогу.

Вірш боксер опублікував у Instagram.

 
 
 
 
 
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Ангел мой хранитель, Помощь ты во всём. К Богу троп строитель. Утром, ночью, днём. Ты мне помогаешь Не идти кривой, Путь мой освещаешь В след иду я твой За меня ты Бога Молишь каждый миг Да крута дорога Ты прости старик Пред тобой в долгу, я. Вечность не отдать. В Отче наш прошу я Хлеб насущный дать В этой же молитве Молвлю за врагов Чтоб когда предстану Сам был без долгов Ангел мой хранитель Ты прости меня Дал тебя Спаситель Не подарок я Ты в свои годочки Стал со мной седой Мы с тобой до точки Грешный раб я твой.

A post shared by Usyk Aleksandr (@usykaa) on

23 травня на арені O2 в Лондоні Олександр Усик проведе другий бій у надважкій вазі проти Дерека Чісори. Вечір боксу транслюватиметься стрімінговим сервісом DAZN і Sky Sports.

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