Ангел мой хранитель, Помощь ты во всём. К Богу троп строитель. Утром, ночью, днём. Ты мне помогаешь Не идти кривой, Путь мой освещаешь В след иду я твой За меня ты Бога Молишь каждый миг Да крута дорога Ты прости старик Пред тобой в долгу, я. Вечность не отдать. В Отче наш прошу я Хлеб насущный дать В этой же молитве Молвлю за врагов Чтоб когда предстану Сам был без долгов Ангел мой хранитель Ты прости меня Дал тебя Спаситель Не подарок я Ты в свои годочки Стал со мной седой Мы с тобой до точки Грешный раб я твой.