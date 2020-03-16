Український боксер Олександр Усик поділився з уболівальниками віршем про ворогів, Бога і життєву дорогу.

Вірш боксер опублікував у Instagram.

23 травня на арені O2 в Лондоні Олександр Усик проведе другий бій у надважкій вазі проти Дерека Чісори. Вечір боксу транслюватиметься стрімінговим сервісом DAZN і Sky Sports.

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