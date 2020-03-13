 Покер в Украине – разрешения, запреты, ограничения | Блоги | Champion.com.ua
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Легальный покер в Украине

Сьогодні 16:44 Дима Копий 87 0
Покер в Украине – какова организация азартных игр на украинской территории, условия и места проведения турниров по спортивному покеру
Легальный покер в Украине

Покер в Украине всегда был на грани закона, любителям покера на протяжении всего постсоветского периода приходилось нелегко. Игру запрещали, разрешали и вновь признавали нелегальной, назначая довольно суровое наказание за организацию турников и кэш-столов. С чем сегодня сталкиваются украинские игроки, желающие провести время за карточным столом?

Законы и поправки

2009 год ознаменовался принятием законопроекта о полном запрете организации азартных игр. Покер, ставший спортивной дисциплиной, не попал под его действие. На протяжении 2 лет в Украине работали покерные клубы и проходили турниры.

Среди последних стоит выделить РПТ. В Русском Покерном Туре принимали участие покеристы из ближнего зарубежья, в том числе граждане РФ. Необходимо отметить, что этот турнир пользовался сумасшедшей популярностью.

В последующем право находиться в перечне спортивных игр у покера было отнято, а санкции за нарушение закона ужесточены. Поправки отменили только через несколько лет. Это произошло благодаря стараниям Всеукраинской общественной организации и Федерации Спортивного Покера Украины.

По решению суда покер признали спортивной игрой, но при этом ввели определенные ограничения. Легальным времяпрепровождением сегодня считаются только покерные турниры. На кэш-столы наложили строгий запрет.

Покер в офлайн режиме

Несмотря на то, что статус игры был пересмотрен, покерных клубов довольно мало. Турнир становится легальным только после того, как будут собраны все необходимые разрешения. Чтобы их получить, организатору придется отправить запросы в различные государственные учреждения, одним из которых является Федерация Спортивного Покера.

Бюрократические заморочки не стали препятствием для следующих турниров:

  • Sport Poker Series;

  • Kharkiv Open Cup;

  • UA Millions.

Легальность серий подтверждена документально. Судя по отзывам, участники довольны качеством организации и уровнем обслуживания. Турниры чаще всего проводят в Киеве, Харькове и Одессе. Широко известны такие покерные дома как Saphire Club, Flash, Full House и Europe Club.

Покер-румы в Украине

После открытия рума ПокерМатч украинцы получили возможность заниматься любимым видом спорта в режиме онлайн. Пик популярности ресурса пришелся на 2018 год. Разработчики предусмотрели все:

  • пополнение и вывод выигранных средств в национальной валюте;

  • удобный интерфейс;

  • систему бонусов и вознаграждений.

  • свободный вход на официальный сайт https://ua-poker.com.ua

Покер-рум ПокерМатч стал организатором самой крупной оффлайн серии UA Millions.

Жители Украины имеют право играть в онлайн покер на законных основаниях. Среди множества румов выделяют 888Poker, ПокерСтарс, PartyPoker. Чтобы получить доступ к обширному ассортименту игр, необходимо зарегистрироваться и заполнить личный профиль.

При выборе покер-рума следует ориентироваться на отзывы клиентов. Играть можно не только на местных, но и в западных румах, принимающих заявки пользователей, проживающих на территории Украины. В любом случае есть возможность протестировать свою стратегию, воспользовавшись демо режимом. Такова на данный момент ситуация с игрой покер в Украине.

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