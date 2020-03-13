Відео дня. Усик продизінфекував Чісору: відбулася перша дуель поглядів українця й британця

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 березня, у Виликій Британії відбулася перша дуель поглядів Олександра Усика та Деріка Чісори.

На пресконференцію українець прибув у захисній масці. Також вболівальники бачили його в масці і в аеропорту.

По завершенню дуелі, український боксер зробив селфі та жартома продезінфекував журналістів, які були поряд.

Нагадаємо, бій Усик - Чісора заплановано на 23 травня, у Лондоні на Арені О2.

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