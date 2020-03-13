Відео дня. Усик продизінфекував Чісору: відбулася перша дуель поглядів українця й британця

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 березня, у Виликій Британії відбулася перша дуель поглядів Олександра Усика та Деріка Чісори.
На пресконференцію українець прибув у захисній масці. Також вболівальники бачили його в масці і в аеропорту.
FACE OFF | @usykaa vs @DerekWarChisora 🔥#UsykChisora pic.twitter.com/0roctCxFri— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 13, 2020
🤳 👀 #UsykChisora pic.twitter.com/VZ0xnUOuvp— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 13, 2020
По завершенню дуелі, український боксер зробив селфі та жартома продезінфекував журналістів, які були поряд.
Нагадаємо, бій Усик - Чісора заплановано на 23 травня, у Лондоні на Арені О2.
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