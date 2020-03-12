Что такое Космолот онлайн

Космолот онлайн представляет собой сайт национальной лотереи, которая известна тысячам пользователей и имеет многолетний опыт работы. Работает сервис на основе лицензии от Министерства финансов Украины. Всем игрокам предоставляются прозрачные условия для игры и гарантия выплаты выигрыша.

До июля 2019 года онлайн-клуб являлся собственностью Украинской Национальной Лотереи (УНЛ) – одного из самых крупных государственных лото операторов. С июля 2019 года все онлайн-залы перешли под контроль национального оператора МСЛ. Все наземные клубы Космолот были закрыты.

Какие возможности для игроков

После прохождения процедуры регистрации и подтверждения адреса электронной почты, все пользователи сервиса получают возможность участвовать в турнирах, лотереях, промо-акциях компании. Пополнить баланс на сайте можно любым удобным способом, включая оплату банковской картой или наличным терминалом.

Минимальная сумма пополнения игрового баланса составляет 50 грн – при оплате онлайн. Для терминалов Globalmoney, GlobalPay, VodafonPay минимальная сумма пополнения составляет всего 1 гривну. Чтобы оформить заявку на вывод денег нужно подтвердить адрес электронной почты и телефон в личном кабинете.

Какие отличия лотереи

В национальной лотерее Космолот от МСЛ кроме денежных вознаграждений, можно выиграть ряд других ценных призов:

ноутбуки;

автомобили;

смартфоны;

подарочные сертификаты.

Для этого нужно учавствовать в игровых турнирах компании и делать ставки на реальные деньги. Для всех новых пользователей онлайн-лотереи есть бонусная система, сумма начисляемого бонуса зависит от активности игрока, суммы пополнения и количества выигранных или проигранных денежных средств.

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