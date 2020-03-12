Клопп накричав на власних фанатів

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вирішив не контактувати з фанатами, які відвідали матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.
Німець не подав руку вболівальникам під час виходу з підтрибунного приміщення.
Через загрозу коронавірусу навіть гравцям та тренерам заборонили рукостискання перед матчами.
No high-fives tonight 🚫 pic.twitter.com/LJHWVH9hJJ— B/R Football (@brfootball) March 11, 2020
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua