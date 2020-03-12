Клопп накричав на власних фанатів

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вирішив не контактувати з фанатами, які відвідали матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

Німець не подав руку вболівальникам під час виходу з підтрибунного приміщення.

Через загрозу коронавірусу навіть гравцям та тренерам заборонили рукостискання перед матчами.

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