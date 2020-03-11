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Самый дорогой футболист Спартака не играет

Сьогодні 19:11 Дима Копий 66 0
Самый дорогой футболист Спартака не играет
Самый дорогой футболист Спартака не играет

Гус Тил был приобретен Спартаком летом прошлого года за рекордные для клуба 18 млн евро. Главная задача голландца состояла в регулировке прессинга на соперника, а также осуществлении передач партнерам по команде. 

Тил в составе красно-белых начал выступать довольно успешно – в первом же матче реализовал два ассиста, когда Спартак победил Ахмат со счетом 3:1. В матче против Крыльев Советов в добавочное время он смог забить свой дебютный гол. И вообще футболист демонстрировал все те качества, за которые клуб не пожалел столь впечатляющую сумму – умные пасы, постоянный прессинг, великолепно поставленный удар. Однако сентябрь для Спартака выдался крайне неудачным, в результате чего на смену Кононова пришел новый главный тренер – Тедеско.

Тедеско все чаще оставлял Тила в запасе – хоть и выпускал в каждом из пяти матчей РПЛ, однако ни разу не позволял играть весь матч. Почему же так происходит? Неужели столь дорогой футболист был приобретен для просиживания скамейки запасных? 

По информации от портала https://sportsbetz.ru/ под началом Конолова голландец играл на позиции десятки под нападающими по схеме 4-2-3-1. Новый тренер изменил расстановку, и следует ожидать, что весной команда будет играть по схеме 3-5-2. При такой расстановке Тил играл на позиции полузащитника, при схеме 4-4-2 – оттянутого форварда, 4-2-3-1 – опорника. 

Вместо голландца на позицию десятки немецким тренером был поставлен Зелимхан Бакаев, который у Кононова был вингером на флангах. Теперь хавбек должен двигаться по всему полю в атакующей трети, достигать опорной зоны, и действовать в защите на правом фланге. Если сравнивать статистику Тила и Бакаева, то Бакаев оказался эффективнее во всех аспектах, за исключением вклада в выход из защиты к нападению. Так, у него больше среднее количество передач под удар, больше забитых голов, больше ассистов и ударов. Таким образом, Бакаев справляется со своими обязанностями на этой позиции намного лучше, чем Тил. 

В системе, построенной Тедеско, игроку нужно уметь делать точную передачу на дальнюю дистанцию, чтобы выйти из-под прессинга. Также по мнению Тедеско футболисту важно уметь пасовать вразрез, чтобы быстро контратаковать. По этим характеристикам Бакаев тоже превосходит своего голландского конкурента. 

Конечно же, Тил – это тот игрок, который идеально подходил под стратегию Кононова. Он великолепно делал передачи на короткие и средние дистанции, обеспечивал постоянный прессинг, играл комбинационно. Тил отлично справлялся с возложенными на него задачами в первой линии давления и при атаке накоротке в середине и в дальней трети поля. 

Стратегия Тедеско заключается в переходе владения с постоянными длинными пасами, что требует от команды грамотной игры без мяча. Главный тренер поставил в середину поля тройку игроков Бакаев-Крал-Умяров. Из-за травмы Умярова а также отличной игры Зобина, возможно в новом сезоне будут изменения. Тил при схеме 3-Х-Х станет игроком ротации из-за тактических целей. 

Тедеско отличается гибкостью в своих схемах, поэтому в течение сезона расстановка игроков может много раз меняться, и не только от матча к матчу, но и даже во время одной игры. Помимо этого, возможны еще травмы и дисквалификации футболистов, как например, при встрече с Ростовом, когда нужно было изменять схему игры и менять позиции определенных игроков. При схеме 4-4-2 Тил может играть в оттяжке, а в схеме 4-2-3-1 займет позицию под нападающим.

Голландец должен продолжать играть и пытаться при каждом возможном случае доказывать свою состоятельность. Благо, продолжение участия Спартака в Кубке России позволяет ему это делать, и пока еще есть время ему нужно показать все свои преимущества, из-за которых клуб раскошелился на 18 млн евро. Остается лишь единственный вопрос – будет ли руководство ждать от столь дорогого приобретения раскрытия всего потенциала, на демонстрацию которого оно рассчитывало с самого начала?

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