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Подивися хто ти! - Усик висміяв своїх хейтерів

Вчора 22:00 Valeriy Ruchka 258 0
Подивися хто ти! - Усик висміяв своїх хейтерів

Джерело - Чемпіон.

Український супертяж Олександр Усик заявив, що його не хвилює критика від вболівальників у соціальних мережах.

Під час спілкування з фанатами в Instagram боксер звернувся до своїх найзапекліших хейтерів, висміявши їх поведінку.

"Є певні люди, з якими хочу поговорити. Я до вас навіть краще ставлюся, ніж до тих, які нічого не говорять. Ті, які обзиваються, кажуть усілякі дурниці, показують жести, ось ти знаєш, про кого я говорю, ти знаєш мене і бачиш. Ти заходиш до мене на сторінку, дивишся то, що я роблю, і надсилаєш якісь штучки мені зовсім неправильного характеру. Так ось знай, друже, що мене це взагалі ніяк не зачіпає і не чіпляє, а ти ось сидиш зараз, дивишся, як я про тебе кажу, і думаєш: "Блін..." А, може, й не думаєш. Мені, до речі, взагалі без різниці. Та якщо ти такі дурниці робиш, то ти не думаєш"

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