Нападник Динамо-Брест Артем Мілевський втретє поспіль став володарем Суперкубка Білорусі.

Після матчу форвард потролив колишнього тренера київського Динамо і збірної України Олега Блохіна.

"Олег Володимирович, здрастуйте. У мене Золотого м'яча немає, і не буде ніколи. Я вітаю, що він у вас є. Всіх вам благ. У мене є три Суперкубка Білорусі. Я б хотів з вами побачитися, тортик поїсти, випити кави або чай. Запрошуйте в гості. Привіт з Мінська", - іронічно сказав Мілевський.