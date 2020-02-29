 Гравці Динамо взяли участь у здачі крові. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Гравці Динамо взяли участь у здачі крові

Сьогодні 14:49 Андрій Твердохліб 233 0
Гравці Динамо взяли участь у здачі крові

Джерело - Чемпіон.

Гравці МХК Динамо взяли участь у здачі крові спільно з волонтерської організацією "Одна Кров".

Захід відбувся на базі Харківського обласного центру служби крові. Від МХК "Динамо" в ньому брали участь Іван Панов, Руслан Лісін і Данило Бутенко.

"Дуже приємно допомогти людям, від здачі крові залишилися тільки позитивні емоції. Можна сказати, що вийшло почистити карму. Чудово усвідомлювати, що ця кров може врятувати чиєсь життя. Раніше ніколи не було таких почуттів. Це була моя перша здача крові. Залишилися приємні почуття. Якщо буде потрібно, то в подальшому буду ще здавати кров", - розповів Руслан Лісін.

"Вважаю, що все вдало пройшло, адже ніхто не втратив свідомість (сміється). Завжди приємно допомогти комусь, якщо людина цього потребує. Надалі готовий бути донором, адже допомагати людям це класно. Також хотів би запросити наших уболівальників. У кого є можливість приходьте і здавайте, у цьому немає нічого страшного", - поділився своїми враженнями Іван Панов.

Гравець "біло-синіх" Данило Бутенко зазначив, що готовий на регулярній основі здавати кров:

"Ставлюся з величезною позитивом до таких заходів і повністю їх підтримую. Це корисно для здоров'я, і я планую надалі ще здавати кров. Якщо такі заходи будуть проходити регулярно, то я буду в перших рядах серед бажаючих. Буде дуже приємно колись вранці прокинутися і дізнатися, що твоя кров допомогла врятувати чиєсь життя".

Нагадаємо, Руслан Лісін закинув одну з найкурйозніших шайб регулярного сезону УХЛ.

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