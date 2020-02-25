 Бійцю ММА в Росії зарахували поразку через пісню, під яку він вийшов. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Бєсєдін отримав однорічну дискваліфікацію
Сьогодні 16:27 12656
Ястремська розібралася з переможницею Australian Open на турнірі в Досі
Сьогодні 17:47 212
Ястремська - Кенін: онлайн-трансляція матчу в Досі. LIVE
Сьогодні 15:46 1027
Карпати можуть не дограти до кінця чемпіонату
Сьогодні 14:44 1332
Євро-2020 під загрозою через коронавірус
Сьогодні 14:28 1240
Став відомий календар другого етапу УПЛ
Сьогодні 12:56 436
Аліна Шатернікова: ФБУ й досі не розрахувалася з Українськими Отаманами
Сьогодні 11:29 813
Наполі приймає Барселону, Челсі зіграє з Баварією. Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:10 622
Тетяна Воротіліна: Я відпиляла ногу, щоб знову почати бігати
Вчора 23:44 3198
Гірн: Бій Ф'юрі - Джошуа залежить від рішення Вайлдера
Вчора 20:49 2725
Блоги
Дикий фейл голкіпера Крижаних Вовків. В УХЛ закинуто одну з найкурйозніших шайб сезону
Дикий фейл голкіпера Крижаних Вовків. В УХЛ закинуто одну з найкурйозніших шайб сезону Андрій Твердохліб
Вчора 13:05 833
Ломаченко, Усик та інші. Бій Берінчика зібрав цілий зірковий бомонд
Ломаченко, Усик та інші. Бій Берінчика зібрав цілий зірковий бомонд Андрій Твердохліб
Вчора 09:28 3293
Халк, дебют Голуба та впевнена перемога. Фоторепортаж з поєдинку Берінчик - Сармієнто
Халк, дебют Голуба та впевнена перемога. Фоторепортаж з поєдинку Берінчик - Сармієнто Андрій Твердохліб
Вчора 09:01 1441
Петряк зробив хет-трик за 12 хвилин
Петряк зробив хет-трик за 12 хвилин Valeriy Ruchka
23.02.2020 14:48 2626
Берінчик на бій вийшов у образі Халка
Берінчик на бій вийшов у образі Халка Valeriy Ruchka
23.02.2020 13:54 1463
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:47 Теніс Ястремська розібралася з переможницею Australian Open на турнірі в Досі 212
17:34 Футбол Шахтар оголосив заявку на матч-відповідь з Бенфікою 917
17:15 Футбол Франков: Результат зовсім не трагічний для Бєсєдіна 623
16:50 Футбол Срна: Вдячні Зеленському, що він бореться за кожного українця 1683
16:27 Футбол Бєсєдін отримав однорічну дискваліфікацію 12656
16:16 Футбол Реал готовий відмовитися від Мбаппе заради Голанда 519
15:53 Футбол Анрі: Я мрію одного разу очолити Арсенал 164
15:46 Пряма трансляція Ястремська - Кенін: онлайн-трансляція матчу в Досі. LIVE 1027
15:39 ММА Мак-Грегор може провести наступний бій з американцем 388
15:37 RunNews Амбасадорами найбільшого півмарафону України стали Анатолій Анатоліч і Тетяна Гриньова 130
15:25 Футбол Мілан бажає продовжити контракт з Ібрагімовичем 475
15:20 Блог Берінчик викликав Ломаченка на бій 2068
15:10 Легка атлетика Гоцул - про допінг: Росія докладала багато зусиль, щоб потягнути Україну за собою 616
15:04 Блог Майкл Джордан розплакався під час промови на церемонії прощання з Браянтом 236
15:02 Футбол Власник Шахтаря Ахметов зазнав колосальних збитків 1031
14:55 Бокс Батько Ф'юрі: Джошуа дуже наляканий, він закінчить кар'єру перед боєм з Тайсоном 952
14:44 Футбол Карпати можуть не дограти до кінця чемпіонату 1332
14:38 Футбол ПСЖ влітку бажає придбати лідера Фіорентини 276
14:29 Блог Бійцю ММА в Росії зарахували поразку через пісню, під яку він вийшов 1916
14:28 Футбол Євро-2020 під загрозою через коронавірус 1240
14:25 Футбол Рух підписав гравця молодіжної збірної Грузії 211
14:09 Футбол Президент Ювентуса: Не можна говорити, що ми не думаємо про Гвардіолу 289
14:07 RunNews Воротіліна: Паралімпіада? Не для того я відпилювала ногу щоб кататися на візку 430 1
13:51 Теніс Марченко переміг у кваліфікації турніру у Франції 160
13:33 Теніс Стаховський поступився у кваліфікації турніру у Франції 458

Бійцю ММА в Росії зарахували поразку через пісню, під яку він вийшов

Сьогодні 14:29 Valeriy Ruchka 1916 0
Бійцю ММА в Росії зарахували поразку через пісню, під яку він вийшов

Джерело - Чемпіон.

Бійцеві Михаїлу Коробкову з Рязані було присуджено поразку на турнірі у Воронежі через пісню, під яку він виходив на ринг.

У турнірі Донський отаман суперником Коробкова був Султаналі Давудов з Москви. Рязанець домінував весь бій, але переможцем несподівано був оголошений Давудов.

Віце-президент Федерації ММА Воронезької області Антон Фетисов пояснив ситуацію відразу після бою, що причина рішення полягає в пісні "Мій король Люцифер" групи "Корозія металу", під яку вийшов на бій Коробков. Під гучний свист трибун Фетисов сказав:

"Ця людина вийшла під пісню "Мій король Люцифер". Завтра ми вийдемо під музику "Мій король Чікатілло", "Мій король Гітлер". Я можу сказати: не за це вмирали мої предки. Мої друзі горяни підтримають мене! Щоб у нас прославляли Сатану і виходили під ці пісні?"

Тренер спортсмена Артем Казбанов зазначив, що ніяких вимог до музики в регламенті не було, пісня була відправлена ​​організаторам заздалегідь і він подасть апеляцію на рішення суддів.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()