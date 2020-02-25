Джерело - Чемпіон.

Бійцеві Михаїлу Коробкову з Рязані було присуджено поразку на турнірі у Воронежі через пісню, під яку він виходив на ринг.

У турнірі Донський отаман суперником Коробкова був Султаналі Давудов з Москви. Рязанець домінував весь бій, але переможцем несподівано був оголошений Давудов.

Віце-президент Федерації ММА Воронезької області Антон Фетисов пояснив ситуацію відразу після бою, що причина рішення полягає в пісні "Мій король Люцифер" групи "Корозія металу", під яку вийшов на бій Коробков. Під гучний свист трибун Фетисов сказав:

"Ця людина вийшла під пісню "Мій король Люцифер". Завтра ми вийдемо під музику "Мій король Чікатілло", "Мій король Гітлер". Я можу сказати: не за це вмирали мої предки. Мої друзі горяни підтримають мене! Щоб у нас прославляли Сатану і виходили під ці пісні?"

Тренер спортсмена Артем Казбанов зазначив, що ніяких вимог до музики в регламенті не було, пісня була відправлена ​​організаторам заздалегідь і він подасть апеляцію на рішення суддів.

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