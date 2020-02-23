Український півзахисник угорського Фехервара Іван Петряк забив за 12 хвилин три голи в чемпіонаті Угорщини

Петряк забив три голи в ворота Залаегерсега у матчі 22-го туру чемпіонату Угорщини. Українець вийшов у стартовому складі Фехервара, відзначився на 49-й, 57-й та 61-й хвилинах та допоміг своїй команді перемогти 4:1.

Це перший хет-трик Петряка у кар'єрі. Загалом на рахунку українця у нинішньому сезоні 5 м'ячів і 5 результативних передач в 30 матчах.

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